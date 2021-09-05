نسرين طافش لجمهورها :"نسافر من أجل الحياة"

تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نسرين صورة لها أثناء عطلتها الصيفية وعلقت عليها قائلة :"لا نسافر هربًا من الحياة بل من أجل الحياة لا لتهرب منا"، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل "المداح" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، محمد عز، تامر شلتوت، هادي خفاجه، إخراج أحمد سمير فرج.