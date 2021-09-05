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تسجيل 1684 إصابة جديدة بكورونا في أستراليا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الأحد، 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في وقت تسرع فيه السلطات حملات التطعيم في محاولة لإنهاء قرارات الإغلاق على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، المزدحم بالسكان.

 

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، تسجيل 1485 حالة إصابة بمتحور "دلتا"، وثلاث وفيات، اليوم الأحد، في حين سجلت ولاية فيكتوريا 183 إصابة جديدة، وإقليم العاصمة الأسترالية    15 إصابة. كما تم أيضا تسجيل إصابة جديدة في ولاية كوينزلاند التي لا تخضع لأوامر إغلاق.

 

وحتى الآن، لم يتم تطعيم سوى 37 في المئة من المؤهلين لتلقي اللقاح على مستوى البلاد، بسبب ندرة الإمدادات من لقاح "فايزر" وعدم رغبة الكثيرين في تلقي لقاح "أسترازينيكا". وزادت وتيرة التطعيم مؤخرا كثيرا، مع إسراع الحكومة الاتحادية بالعمل على توفير المزيد من جرعات "فايزر".

 

وكانت أستراليا سجلت إجمالا 62 ألف حالة إصابة بكورونا و1040 وفاة بالفيروس، وهو ما يقل كثيرا عن الأرقام في العديد من الدول الأخرى.

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