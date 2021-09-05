"البنك الإسلامي للتنمية" تتعهد بمبلغ 1.2 مليار دولار لدعم التعافي بعد الجائحة





أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بنك التنمية متعدد الأطراف للعالم الإسلامي المصنف من AAA عن التزامات تمويل بـ 1.2 مليار دولار كجزء من جهودها لدعم الاقتصاد بعد الوباء لانعاش الدول الأعضاء. وجرى توقيع الالتزامات التي تتكون من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية موقعة بين كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات النظيرة في البلدان الأعضاء بأفريقيا وآسيا خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة 2021 التي عقدت في أوزبكستان.





وتعميقا للتعاون مع الدولة المضيفة للاجتماع أعلن البنك إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي لأوزبكستان الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع حكومة أوزباكستان ومستثمري القطاع الخاص من السعودية حيث يهدف الصندوق البالغ قيمته 100 مليون دولار الذي خصص البنك الإسلامي للتنمية 20 مليون دولار منه لإيجاد 100 ألف فرصة عمل عبر دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) أول صندوق استثمار مؤثر تم إنشاؤه في أوزبكستان.





وشملت الالتزامات الأخرى لأوزبكستان استثمارا قيمته 200 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية كما وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مخصص لتوسيع الوصول إلى خدمات الأورام في أوزبكستان من خلال تجهيز مراكز العلاج وتوسيع التدريب الطبي.





وستوفر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التمويل التجاري للعديد من البلدان لدعم استيراد السلع الإستراتيجية بما في ذلك منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سيحصل اتحاد جزر القمر على 392 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة لدعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة.





فيما ستتلقى بوركينا فاسو 100 مليون دولار لدعم شراء المنتجات البترولية المكررة لقطاع الطاقة في البلاد كما وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات مماثلة مع غينيا والمالديف تعهدت بتقديم 100 مليون دولار و 75 مليون دولار على التوالي لدعم استيراد الوقود والسلع الغذائية.





وفي هذا الشأن وقع البنك الإسلامي للتنمية عدة اتفاقيات تركز على التنمية الاقتصادية كما سيمول البنك مشروعين رئيسيين في بنين تبلغ قيمتهما الإجمالية 150 مليون دولار سيدعم المشروع الأول صحة المجتمع والتغذية دعما لهدف بنين المتمثل في توفير تغطية صحية شاملة بحلول 2025 وسيدعم المشروع الثاني ترقيات نظام تصريف مياه الأمطار في العاصمة كوتونو من أجل الحد من مخاطر الفيضانات.





وقال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "علمتنا الجائحة درسا صعبة حول هشاشة الاقتصادات الوطنية في عالم معولم ونحن نستغل فرصة اجتماعاتنا السنوية لضمان أن قوة التعددية يمكن أن تساعد في إنشاء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة على المدى الطويل".





وأضاف "يضم البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة أي خمس سكان العالم في 2020 وافق البنك على 6.8 مليار دولار في التزامات التمويل تضمنت استجابة البنوك للجائحة برنامج الاستعداد والاستجابة الإستراتيجي بقيمة 4.56 مليار دولار (SPRP) الذي يقدر أنه قدم مساعدات اقتصادية لـ 55 مليون شخص". يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لـ 2021 التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند استقبلت 4000 مندوب.







