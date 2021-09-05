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سياسة جديدة للتفتيش العام في وزارة الأوقاف

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
وجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتعميم تجربة تحفيز العاملين بوزارة الأوقاف، وجميع الجهات التابعة لها، حيث كلف الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش والإدارة العامة للحوكمة، باتباع نظام جديد للتفتيش العام بديوان عام الوزارة، يقوم على إثابة جميع القيادات المتميزة، وبخاصة الإشرافية "الوسطى" وأصحاب العهد والمفتشين في جميع الإدارات والمديريات، حال تميز إداراتهم ومناطق تفتيشهم وانضباطها التام في العمل وعدم وجود مخالفات بها، لتوازن سياسة عقاب المخطئ والمقصر مع سياسة إثابة وتحفيز المجتهد والمتميز سلوكيًا ووظيفيًا.

وقالت الوزارة، في بيان لها: وعلى سبيل المثال كما يحال أي أمين مخزن يوجد خلل في عهدته، يكافئ أمين المخزن عند انضباطه التام في عمله وحفاظه التام على عهده دون أي خلل سواء عند الجرد العام أو عند التفتيش المفاجئ.

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