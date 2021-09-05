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للحد من انتشار العدوى.. 5 تطعيمات يجب عليك تلقيها استعدادا لموسم الشتاء

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:40 م
تطعيمات
تطعيمات
مع اقتراب بدء فصل الشتاء، يحرص الكثيرون على تلقي بعض التطعيمات والأمصال للحد من انتشار العدوى، حيث أن الأطفال هم الأكثر عُرضة للإصابة أكثر من الكبار، وذلك نظرًا لاختلاطهم ببعضهم البعض في المدارس.
وأعلن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التلفزيونية، بدء الموجة الرابعة رسميًا من فيروس كورونا في مصر، الأمر الذي دفع كثيرين للإقبال على التسجيل لتناول اللقاح.

5 تطعيمات يجب تلقيها قبل بدء فصل الشتاء 

1- لقاح كورونا
بعد إعلان بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر رسميًا، أصبح من الضروري تناول لقاح كورونا للتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، من خلال التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، وانتظار الرسالة التي يتم تحديد الموعد بها لتلقي اللقاح، وذلك للأشخاص البالغين الذين تخطوا سن 18 عامًا.

2- مصل الأنفلونز الموسمية
يُعد مصل الأنفلونزا من أهم التطعيمات التي يجب تناولها قبل بدء فصل الشتاء، كما أنه ضروري للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الجيوب الأنفية من الكبار والأطفال، وتزداد حاجة الأطفال له مع بدء موسم الدراسة، لتجنب الإصابة بعدوى الأنفلونزا باعتبارها الأكثر انتشارًا، وتتشابه أعراض الأنفلونزا الموسمية كثيرًا مع فيروس كورونا المستجد، ووصل سعر مصل الأنفلونزا من النوع الرباعي هذا العام إلى 170 جنيهًا.

3- مصل المكورات الرئوية
يعمل مصل المكورات الرئوية على حماية الكبد من الإصابة بالكبد الرئوي والميكروبات الأخرى التي تسبب الإصابة باضطراب عمل الطحال والاضطرابات المناعية، ويجب أن يُعطى للأطفال قبل الذهاب إلى المدارس تجنبًا للإصابة بتلك العدوى، ويصل سعر مصل المكورات الرئوية إلى 490 جنيهًا بمراكز المصل واللقاح المختلفة.

4- مصل الجديري المائي
يُعد الجديري المائي من أكثر الأمراض المعدية التي تنتشر بين الأطفال في المدارس، لذا يُعتبر من أكثر الأمصال التي يجب أن يتناولها الأطفال قبل بدء فصل الشتاء، ويصل سعر مصل الجديري المائي إلى 320 جنيهًا بهيئة المصل واللقاح.

5- مصل الأنفلونزا البكتيرية
في كثير من الأحيان يتعرض البعض إلى الإصابة بالأنفلونزا البكتيرية، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهابات الأذن الوسطى وعدوى الالتهاب الرئوي، لذلك يجب على الكبار والصغار أن يتناولوا مصل الأنفلونزا البكتيرية، والذي وصل سعره إلى 75 جنيهًا في مراكز المصل واللقاح.

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