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إعصار "إيدا" يكبد أمريكا 95 مليار دولار

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر

كشف محللون أمريكيون أن تكلفة الخسائر الناتجة عن الإعصار إيدا وما تلاه يمكن أن تصل إلى 95 مليار دولار، معظمها في الولايات الشمالية الشرقية التي ضربتها أمطار غزيرة، مما وضع العاصفة في فئة الأعاصير المميتة الأخرى التي شلت المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وقدر جويل إن. مايرز، مؤسس "أكيو ويذر" ورئيسها التنفيذي، يوم الجمعة إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية من إعصار إيدا بنحو 95 مليار دولار، وفقا لصحيفة "فيلادلفيا انكوايرر".

وأعرب مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في موديز، عن تقديره للتكلفة الإجمالية للأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات والمباني والبنية التحتية العامة بسبب إيدا بما يصل إلى 50 مليار دولار، نصفها في الولايات الشمالية الشرقية للبلاد حيث تسببت العاصفة في فيضانات وأعاصير أودت بحياة أكثر من 40 شخصا، من بينهم خمسة في منطقة فيلادلفيا.

وقال زاندي إن الأضرار الناتجة عن إيدا بلغت بسعر الدولار اليوم حوالي نصف تكلفة الإعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي عام 2012، وربع تكلفة إعصار كاترينا، الذي ضرب ساحل الخليج ونيو أورليانز  .


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