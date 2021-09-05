هاني شاكر يتغيب عن التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي

كما تغيب الفنان هاني شاكر عن حضور تلك الجلسة، ذكر علاء عامر، المستشار القانوني للمهن الموسيقية ، وبعض أعضاء النقابة، وأيضًا عددًا من أعضاء اللجنة العمومية، سيشاركون في التحقيق .



وكانت قد أصدرت الموسيقيين بيانًا، بإيقاف كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، وذلك بعد مشاجرتهما الأخيرة في إحدى حفلاتهما.