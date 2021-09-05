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هاني شاكر يتغيب عن التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:44 م
آيه عبد العزيز
تقوم نقابة المهن الموسيقية عصر اليوم بالتحقيق مع كل من المطرب الشعبي رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، للتحقيق معهما فيما نُسب إليهما من التراشق بالألفاظ وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تغيب الفنان هاني شاكر عن حضور تلك الجلسة، ذكر علاء عامر، المستشار القانوني للمهن الموسيقية ، وبعض أعضاء النقابة، وأيضًا عددًا من أعضاء اللجنة العمومية، سيشاركون في التحقيق .
وكانت قد أصدرت الموسيقيين بيانًا، بإيقاف كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، وذلك بعد مشاجرتهما الأخيرة في إحدى حفلاتهما.
وكانت قد أصدرت الموسيقيين بيانًا، بإيقاف كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، وذلك بعد مشاجرتهما الأخيرة في إحدى حفلاتهما.