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نجم الزمالك يطلب حسم موقفه

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:30 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد أزمته مع الجهاز الفني الأخيرة.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن الحارس لا يعرف مصيره حتى هذه اللحظة، ولم يبلغه أحد سواء بالتواجد في التدريبات أو رحيله.

وتابع: "جنش عنده مشكلة وطلب الاجتماع مع حسين لبيب، وحسين السيد عضو اللجنة، لحسم موقفه بشكل نهائي وهل يذهب إلى النادي لحضور التدريبات مع الفريق أم لا".

واختتم: "موقف جنش ما زال غامضاً حتى الآن، وحارس الزمالك يرى أنه في حالة رفض كارتيرون استمراره، فسيرحل، خاصة أنه يمتلك عرضين من ناديين بالإسكندرية أحدهما صاعد حديثًا للدوري الممتاز".

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