مواقع الكترونية لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2021.. وهذه الفئات المسموح لها

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان عن بعض المواقع الالكترونية لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2021 اونلاين عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي توفر للمواطن أكثر من 10 خدمات تموينية مختلفة.





وأكدت الوزارة، أنه متاح لعدة فئات أعلنهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والبالغ عددهم 22 فئة، الدخول على موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عن طريق النت، حيث تتم إضافة هؤلاء المواليد حال صدور بطاقات تموينية جديدة للفئات التي حددها الوزير.





مواقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021





- الدخول عبر بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا ).





- اختيار خدمة التموين.





- اختيار بند إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا ).





- تدوين بيانات الأبناء المراد إضافتهم للتموين.





- تدوين بيانات الزوجة إذا كانت غير مقيدة تموينيًا ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا ).





- كتابة الرقم القومي للأبناء المكون من 14 رقمًا.





- تحديد صلة قرابة الأشخاص المضافين (ابن – ابنة – زوجة).





- تتبع حالة الطلب عبر بوابة مصر الرقمية.





الفئات المسموح لها تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2021





- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.





- المستحقون لمعاش السادات.





- المستحقون لمعاش مبارك.





- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.





- الأرامل.





- المطلقات.





- المرأة المعيلة.





- أصحاب الأمراض المزمنة.





- القصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.





- العمالة المؤقتة.





- العاملين بالزراعة.





- البائعة الجائلين.





- عمال التراحيل.





- السائقون.





- المهنيون.





- الحرافيون.





- المتعطلون ومن في حكمهم.





- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريًا.





- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه وذوي الاحتياجات الخاصة.



