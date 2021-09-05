Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:30 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي يوم السبت ١١ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق ارسنال بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشيء فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الكلمات المفتاحية

مشفرة مانشستر سيتي رياضة الاخبار الرياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه

منذ يوم

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بديل الشناوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يدعو المصريين لتلقي لقاح كورونا: تجاوبوا معانا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

12:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements