الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأيام المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الأحوال الجوية تشهد تحسنا نسبيا اعتبارا من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين خلال الـ 72 ساعة القادمة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة وهو ما يزيد شعورنا بحرارة الطقس، حيث يسود طقس حار نهارا، لافتا إلى أن الشبورة المائية ستزيد على الطرق القريبة من المسطحات المائية الفترة المقبلة وتستمر حتى الثامنة صباحا.



