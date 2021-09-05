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الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأيام المقبلة (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الأحوال الجوية تشهد تحسنا نسبيا اعتبارا من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة وهو ما يزيد شعورنا بحرارة الطقس، حيث يسود طقس حار نهارا، لافتا إلى أن الشبورة المائية ستزيد على الطرق القريبة من المسطحات المائية الفترة المقبلة وتستمر حتى الثامنة صباحا.

وأضاف أن الأجواء ممتعة على السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة، فضلا عن وجود نشاط للرياح يقلل من الشعور بحرارة الطقس والرطوبة.

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