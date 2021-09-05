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وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على كركوك

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدرت وزارة الخارجية، منذ قليل بيانا، أدانت فيه جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الغادر الذى وقع مساء أمس بمحافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية الباسلة. 

هجوم إرهابي
وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا- بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تتضامن مع العراق
هذا وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه، مؤكدة ثقتها فى أن مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارًا على دحر الإرهاب وداعميه.

الكلمات المفتاحية

هجوم إرهابي مصر كركوك العراق الخارجية

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