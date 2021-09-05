طريقة تحضير تشيز كيك بالمكسرات





المقادير

- بسكويت : كوبان ونصف (مطحون ناعم)

- التمر : كوب (مفروم)

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- كريمة : مغلف (بودرة)

- حليب : نصف كوب

- جبن كريمي : عبوة (طري بحرارة الغرفة)

- الجوز : نصف كوب (محمص ومفروم)





طريقة التحضير

- اخلطي الزبدة الطرية مع البسكويت المطحون جيداً حتى تتجانس المكونات ثم رصي الخليط في صينية التشيز كيك.

- ضعي التمر مع الحليب في قدر على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح المزيج ناعماً ويذوب التمر.

- اخفقي الجبن الكريمي مع مغلف الكريمة حتى تتجانس المكونات.

- أضيفي التمر والحليب.

- أضيفي الجوز وقلبي ثم وزعي المزيج فوق خليط البسكويت واتركيه في الثلاجة.

- زيني بالكراميل والجوز حسب الرغبة وقدميه بارداً.