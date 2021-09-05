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طريقة تحضير تشيز كيك بالمكسرات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
طريقة تحضير تشيز كيك بالمكسرات

المقادير
- بسكويت : كوبان ونصف (مطحون ناعم)
- التمر : كوب (مفروم)
- الزبدة : 100 غراماً (طرية)
- كريمة : مغلف (بودرة)
- حليب : نصف كوب
- جبن كريمي : عبوة (طري بحرارة الغرفة)
- الجوز : نصف كوب (محمص ومفروم)

طريقة التحضير
- اخلطي الزبدة الطرية مع البسكويت المطحون جيداً حتى تتجانس المكونات ثم رصي الخليط في صينية التشيز كيك.
- ضعي التمر مع الحليب في قدر على نار متوسطة وقلبي حتى يصبح المزيج ناعماً ويذوب التمر.
- اخفقي الجبن الكريمي مع مغلف الكريمة حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي التمر والحليب.
- أضيفي الجوز وقلبي ثم وزعي المزيج فوق خليط البسكويت واتركيه في الثلاجة.
- زيني بالكراميل والجوز حسب الرغبة وقدميه بارداً.

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