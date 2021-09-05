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285 عرضاً تقدم للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 28

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أغلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت باب المشاركة في دورته الـثامنة والعشرين منذ أيام بعدما تقدم 285 عرضا مقسمة إلي ( 167 ) عرضاً أجنبياً من مختلف دول العالم، و( 118 ) عرضاً مصرياً، وبدأت لجنة متخصصة في المشاهدة لاختيار العروض التي ستشارك وتتنافس علي جوائز المهرجان .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، وستشارك العروض المختارة ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تتشكل من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من : الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل .

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