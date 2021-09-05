ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل"فرصة تانية"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وهو بطولة أحمد مجدي، محمد جمعة، محمد أبو داوود، سارة الشامي، وكوكبة مميزة من النجوم.

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي مُرتدية فستان كب باللون البينك، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وارتدت عقد على شكل كوبرا.