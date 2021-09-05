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"الخشت" يتلقى تقريرًا حول تحديثات الهيكل التنظيمي لجامعة القاهرة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:45 م
محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
آية حمروشي
تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا بأهم التعديلات والتحديثات التي تمت بالهيكل التنظيمي للجامعة والجهود التي بُذلت لتحديث جدول وظائف الجامعة خلال آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى ما ترتب على التحديثات من جهود لتطوير منظومة العمل في إطار توجه الجامعة نحو الشفافية والمحاسبة واتباع سياسة الثواب والعقاب.

جامعة القاهرة 
وقال الدكتور محمد الخشت، إنه في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء؛ ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقد انعكست هذه التعديلات على تحسين الأداء الإداري وزيادة الإنتاجية؛ وتحقيق رضا العاملين، حيث ارتبطت التحديثات والتطويرات في الهيكل الإداري بأعمال الموارد البشرية المهمة، وكل ما يخص أنشطة التسويات والترقيات والندب والإعارة وغيرها.

وأضاف الدكتور الخشت، أن إدارة الجامعة أولت في آخر 3 سنوات اهتماما كبيرا بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية نحو التحول لجامعات الجيل الثالث، والاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناغم والتناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة.

وأكد الدكتور الخشت، على أن هذه التعديلات تضمنت استحداث وتعديل تبعية بعض الإدارات في قطاعي رئيس الجامعة؛ وأمين الجامعة، ففي قطاع رئيس الجامعة تم استحداث "الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجامعة" وهي من الإدارات النوعية والمميزة ولا توجد سوى في جامعتين مصريتين فقط؛ من بينها جامعة القاهرة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنشاء هذه الإدارة للمساهمة في رسم السياسة العامة بمكتب رئيس الجامعة وتخطيطها ومتابعة تنفيذها؛ وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ أهداف الجامعة والتقرير السنوي عن أنشطة الجامعة المختلفة، وهذه الإدارة تشرف على عدد (6) إدارات،كما شملت التحديثات أيضًا إنشاء تقسيم تنظيمي جديد "المكتب الفني لرئيس الجامعة"، وإدارة "أمن الوثائق والمعلومات" بالإدارة العامة للأمن.

تحديثات الهيكل التنظيمي للجامعة 
وأشار الدكتور الخشت، إلى استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة؛ يتبع رئيس الجامعة مباشرة، ويأتي هذا تعزيزًا لمباديء الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية، وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل ودعم مباديء الحوكمة، بالإضافة إلى استحداث تقسيمات تنظيمية أخري بقطاع رئيس الجامعة مثل: الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الهيكل التنظيمي والوظيفي لقطاع أمين عام الجامعة شهد تحديثات جذرية خلال آخر 3 سنوات انعكس دورها الإيجابي على تحسين الأداء الإداري وتسهيل عمليات قياس الأداء وتحسينها، بالإضافة إلى ترتيب العلاقات وتحديدها، ورفع إنتاجية وتنظيم العلاقات في العمل وتسهيل قنوات الاتصال بين الإدارت المختلفة، ومن أهم التعديلات التي حدثت بهذا القطاع استحداث "الإدارة المركزية للموارد البشرية" والتي تعمل على التطوير المؤسسي وتنمية المواهب والقدرات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن جدول وظائف الجامعة شهد أيضًا أكبر حركة تجديدات سوف تساهم في تشجيع المشاركة الفاعلة للعاملين وتفعيل الأداء التنظيمي، وتحديد النشاطات والعلاقات بالجامعة، حيث تم استحداث "المجموعة النوعية لوظائف الإدارة الإشرافية"، وتعديل المستويات الوظيفية والمجموعات النوعية لبعض الوظائف بكليات ومعاهد الجامعة، إلى جانب استحداث المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تعد من أوئل الجامعات المصرية ووحدات الجهاز الإداري الحكومي الذي تضمن هيكلها التنظيمي هذه التطورات.

الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة الهيكل التنظيمي الخشت الإدارة المركزية

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