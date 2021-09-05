رئيس جامعة الفيوم يكرم زوجة عامل النظافة الأمين قرني علي عبد التواب

في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من التمكين الاقتصادي للمرأة.





وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور سناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.



