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رئيس جامعة الفيوم يكرم زوجة عامل النظافة الأمين قرني علي عبد التواب
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:46 م
الفيوم: ريهام على
قدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد مبلغا ماليا إلى هناء حسن، زوجة عامل النظافة الأمين قرني علي عبد التواب، ليكون بداية لمشروع صغير يكفل للأسرة حياة كريمة، وتقوم من خلاله بمساعدة زوجها على أعباء الحياة ورعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وانطلاقًا من التمكين الاقتصادي للمرأة.
وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور سناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مركز تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.
تكريم عامل النظافة
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، كرّم الأسبوع الماضي، قرني عبد التواب، عامل النظافة الأمين، وأهداه درع جامعة الفيوم؛ حيث ‘نه وعلى الرغم من تواضع دخله إلا أنه أصر على تسليم المبلغ المالي الذي وجده إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بهذه النماذج وإلقاء الضوء عليها وتشجيعها ليصبحوا مثل أعلى يحتذي به لغيرهم من الأشخاص، ومؤكدًا أن الوطن ينهض بسواعد أبنائه المخلصين على اختلاف مجالاتهم في كافة المستويات.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، كرّم الأسبوع الماضي، قرني عبد التواب، عامل النظافة الأمين، وأهداه درع جامعة الفيوم؛ حيث ‘نه وعلى الرغم من تواضع دخله إلا أنه أصر على تسليم المبلغ المالي الذي وجده إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بهذه النماذج وإلقاء الضوء عليها وتشجيعها ليصبحوا مثل أعلى يحتذي به لغيرهم من الأشخاص، ومؤكدًا أن الوطن ينهض بسواعد أبنائه المخلصين على اختلاف مجالاتهم في كافة المستويات.