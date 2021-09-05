Advertisements

كريم عفيفي يروج لمسريحته الجديدة"علاء الدين"

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
كريم عفيفي يروج لمسريحته الجديدةعلاء الدين

روج الفنانة كريم عفيفي لمسرحية"علاء الدين" المقرر استئناف عرضها يوم ١٦، ١٧ ديسمبر، وهي من إخراج مجدي الهواري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

شارك الفنان كريم عفيفي صورة البرومو الرسمي للمسرحية، وعلق عليها قائلاً:" علاء الدين تعود من جديد بدايةً من يوم ١٦ و١٧، أحمد عز، كريم عفيفي، محمد ثروت، تارا عماد".

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" هي أول تجربة مسرحية يخوضها النجم أحمد عز خلال مشواره الفني بعد العديد من التجارب والنجاحات السينمائية، ويشارك في بطولتها تارا عماد بشخصية "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام أسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، وإخراج مجدي الهواري.

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 16 ساعة

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 23 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض الخطيب لحادث سير

منذ ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ ساعة و نصف

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 3 ساعات

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

03:05 م

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements