كريم عفيفي يروج لمسريحته الجديدة"علاء الدين"



روج الفنانة كريم عفيفي لمسرحية"علاء الدين" المقرر استئناف عرضها يوم ١٦، ١٧ ديسمبر، وهي من إخراج مجدي الهواري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



شارك الفنان كريم عفيفي صورة البرومو الرسمي للمسرحية، وعلق عليها قائلاً:" علاء الدين تعود من جديد بدايةً من يوم ١٦ و١٧، أحمد عز، كريم عفيفي، محمد ثروت، تارا عماد".



يذكر أن مسرحية "علاء الدين" هي أول تجربة مسرحية يخوضها النجم أحمد عز خلال مشواره الفني بعد العديد من التجارب والنجاحات السينمائية، ويشارك في بطولتها تارا عماد بشخصية "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام أسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، وإخراج مجدي الهواري.