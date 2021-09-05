نيكول سابا تكشف سبب تكسيرها لمحتويات شقتها.. تعرف على التفاصيل!

تحدثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن ذكريات إصابتها وأفراد عائلتها بفيروس "كورونا" قبل عدة أشهر، وعودتها للحياة الطبيعية بإنطلاقة قوية عقب التزامها بالعزل المنزلي والشفاء من الفيروس.



وقالت نيكول سابا في تصريحات صحفية أنها اكتشفت إصابتها بـ "كوفيد 19" بعد 3 أيام من إصابتها: "كنت عايشة حالة من القلق الرهيب قبل الإصابة، وحينما أصبت بالوباء مكنتش عارفة أعمل إيه ووقعت تحت ضغط هائل بسبب إصابة أفراد عائلتي به".



وأضافت نيكول أن نظرتها للحياة تغيرت جذرياً بعد تعافيها من "كورونا" وانهت أصبحت أكثر قوة ورغبة في الانطلاق بالحياة في مختلف المجالات، وشعرت وكأنها ولدت من جديد.



وتابعت:"كسرت محتويات المنزل من شدة الفزع عليها عندما علمت أيضا باصابة والدتي خصوصًا إني اعتزلت الناس عاماً كاملاً للحفاظ عليها لأنها من كبار السن".



