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توافد كثيف للطلاب للتسجيل بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
توافد طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020/2021 بكثافة في اليوم الأخير لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية عبر معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وأ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

توافد الطلاب بكثافة 
وقد حرصت كلية الهندسة برئاسة أ.د. عمر الحسينى عميد الكلية على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم والتطهير المستمر للقاعات والمعامل.

وأشارت أ.سيدة طه محمد الخولي مسئولة الإشراف على معامل التنسيق بكلية الهندسة أن أعداد المتقدمين تتزايد بكثافة، مؤكده أن كل القائمين على معامل التنسيق الالكتروني بالكلية سوف ينتظروا حتى ينتهى آخر طالب من تسجيل رغباته حيث تستقبل الكلية الطلاب من كافة المناطق المحيطة بالكلية وبعضهم يأتي من مسافات بعيدة.

معامل التنسيق الإلكتروني
كذلك شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية البنات بجامعة عين شمس إقبالا كثيفا من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020/2021 وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الكلية تحت رعاية أ.د. أميرة يوسف عميد الكلية البنات لمنع التكدسات والتزاحم وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وكانت كلية البنات بالجامعة جهزت معملين للتنسيق الإلكتروني بطاقة ٥٠ جهازا، كما وفرت مرشدين بالمعامل لتقديم النصح والإرشاد للطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات.


توافد كثيف للطلاب للتسجيل بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
توافد كثيف للطلاب للتسجيل بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
توافد كثيف للطلاب للتسجيل بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
توافد كثيف للطلاب للتسجيل بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

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