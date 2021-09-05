Advertisements

مهاجر أفغاني يصيب شخصين بسكين في ألمانيا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة شخصين جراء عملية طعن نفذها مهاجر أفغان في العاصمة برلين.

 

وأصدرت شرطة برلين، بيانًا أكدت فيه، أن الحادث وقع أمس إذ طعن المهاجر البالغ من العمر 29 عاما عدة مرات امرأة في سن 58 عاما عندما كانت تقوم بأعمال بستنة في منطقة فيلمسدورف وألحق بها جروحا خطيرة في العنق.

 

وقد أصاب المهاجم بجرح خطير في العنق رجلا في سن 66 عاما هرع لمساعدة المرأة.

 

وكانت الشرطة الألمانية، أكدت أن منفذ العملية أوقف في موقع الحادث، وتبين أنه يقيم في البلاد منذ عام 2016 ويعاني من مشاكل نفسية قد يكون لها دور في جريمته.


أخبار تهمك

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض الخطيب لحادث سير

منذ ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements