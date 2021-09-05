مهاجر أفغاني يصيب شخصين بسكين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة شخصين جراء عملية طعن نفذها مهاجر أفغان في العاصمة برلين.

وأصدرت شرطة برلين، بيانًا أكدت فيه، أن الحادث وقع أمس إذ طعن المهاجر البالغ من العمر 29 عاما عدة مرات امرأة في سن 58 عاما عندما كانت تقوم بأعمال بستنة في منطقة فيلمسدورف وألحق بها جروحا خطيرة في العنق.

وقد أصاب المهاجم بجرح خطير في العنق رجلا في سن 66 عاما هرع لمساعدة المرأة.

وكانت الشرطة الألمانية، أكدت أن منفذ العملية أوقف في موقع الحادث، وتبين أنه يقيم في البلاد منذ عام 2016 ويعاني من مشاكل نفسية قد يكون لها دور في جريمته.



