صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم وتحقيق لقب الدوري المصري الممتاز الذي خسره أمام نادي الزمالك.





وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع كل من كريم فؤاد من نادي النجوم وبيرسي تاو من برايتون الانجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من نادي سموحة لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





بينما قرر النادي الأهلي عودة اللاعبين أحمد عبد القادر وعمار حمدي والذي كانوا معارين لكل من سموحة والاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية.





بينما نادي الزمالك أعلن فقط عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



