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%0.1 تراجع بمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:03 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي بنسبة 0.1٪ ، مع تراجع بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD.DU) بنسبة 0.4٪ ، بينما أضافت شركة طيران العربية للطيران منخفضة التكلفة (AIRA.DU) 0.3٪ بعد إعلانها يوم الجمعة الماضى أنها ستطلق شركة طيران منخفضة التكلفة. بالشراكة مع مجموعة لاكسون الباكستانية لخدمة الطرق المحلية والدولية من باكستان.
وقالت الشركتان في بيان إن شركة الطيران الجديدة فلاي جناح ستعمل كمشروع مشترك ، باعتماد نموذج التكلفة المنخفضة الذي تديره العربية للطيران.
وفي سوق أبو ظبي ، تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بنسبة 0.5٪ مع هبوط سهم شركة اتصالات بنسبة 1.9٪ ليظل على المسار الصحيح لمواصلة الخسائر للجلسة الثالثة.
وفي الوقت نفسه ، ألغت أبوظبي الحاجة إلى الحجر الصحي لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم الذين يصلون من وجهات دولية اعتبارًا من اليوم الأحد.