%0.1 تراجع بمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي بنسبة 0.1٪ ، مع تراجع بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD.DU) بنسبة 0.4٪ ، بينما أضافت شركة طيران العربية للطيران منخفضة التكلفة (AIRA.DU) 0.3٪ بعد إعلانها يوم الجمعة الماضى أنها ستطلق شركة طيران منخفضة التكلفة. بالشراكة مع مجموعة لاكسون الباكستانية لخدمة الطرق المحلية والدولية من باكستان.





وقالت الشركتان في بيان إن شركة الطيران الجديدة فلاي جناح ستعمل كمشروع مشترك ، باعتماد نموذج التكلفة المنخفضة الذي تديره العربية للطيران.



