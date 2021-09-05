Advertisements

%0.1 تراجع بمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:03 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي بنسبة 0.1٪ ، مع تراجع بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD.DU) بنسبة 0.4٪ ، بينما أضافت شركة طيران العربية للطيران منخفضة التكلفة (AIRA.DU) 0.3٪ بعد إعلانها يوم الجمعة الماضى أنها ستطلق شركة طيران منخفضة التكلفة. بالشراكة مع مجموعة لاكسون الباكستانية لخدمة الطرق المحلية والدولية من باكستان.

وقالت الشركتان في بيان إن شركة الطيران الجديدة فلاي جناح ستعمل كمشروع مشترك ، باعتماد نموذج التكلفة المنخفضة الذي تديره العربية للطيران.

وفي سوق أبو ظبي ، تراجع  مؤشر سوق الأسهم الرئيسي  بنسبة 0.5٪ مع هبوط سهم شركة اتصالات بنسبة 1.9٪ ليظل على المسار الصحيح لمواصلة الخسائر للجلسة الثالثة.

وفي الوقت نفسه ، ألغت أبوظبي الحاجة إلى الحجر الصحي لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم الذين يصلون من وجهات دولية اعتبارًا من اليوم الأحد.

أخبار تهمك

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض الخطيب لحادث سير

منذ ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 3 ساعات

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements