Advertisements

بوجبا يودع لاعب يوفنتوس برسالة مؤثرة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:05 م
بوجبا
بوجبا
وكالات
توفي برايان دودين لاعب الفريق الرديف في يوفنتوس اليوم الأحد عن عمر 17 عاما بعد صراع مع مرض السرطان بدأ في 2015.

وأعلن النادي الإيطالي "ينضم يوفنتوس إلى أسرة برايان دودين في مشاعر الحزن والألم"، عبر بيان على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب اللاعب الفرنسي بول بوجبا، الذي كان يرتبط بصداقة وطيدة بالراحل، رسالة وصف فيها نبأ وفاة دودين بـ"محزن للغاية".

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي "أشاطر أحباءه أحزانهم وأصلي من أجلهم. فقدان شخص مقرب ليس سهلا على الإطلاق، لكن لن أنساك أبدا. ناضلت كثيرا، وتحليت بالقوة، كنت نموذجا للجميع. وداعا يا صغيري. فلترقد روحك بسلام، سأفتقدك"، مرفقا بهذه التدوينة عدة صور لدودين.

كان اللاعب الشاب قد شخصت إصابته بالسرطان في 2015 وحينما كان عمره 11 عاما فقط، لكنه عاد في يناير 2019 إلى الملاعب مع فريق تحت 15 عاما حيث خاض مباراة أمام بولونيا.

الكلمات المفتاحية

لاعب يوفنتوس رياضة بوجبا

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ ساعة و نصف

خاص.. حقيقة تعرض الخطيب لحادث سير

منذ ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 6 ساعات

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

03:05 م

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements