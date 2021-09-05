بوجبا يودع لاعب يوفنتوس برسالة مؤثرة

توفي برايان دودين لاعب الفريق الرديف في يوفنتوس اليوم الأحد عن عمر 17 عاما بعد صراع مع مرض السرطان بدأ في 2015.





وأعلن النادي الإيطالي "ينضم يوفنتوس إلى أسرة برايان دودين في مشاعر الحزن والألم"، عبر بيان على شبكات التواصل الاجتماعي.





وكتب اللاعب الفرنسي بول بوجبا، الذي كان يرتبط بصداقة وطيدة بالراحل، رسالة وصف فيها نبأ وفاة دودين بـ"محزن للغاية".





وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي "أشاطر أحباءه أحزانهم وأصلي من أجلهم. فقدان شخص مقرب ليس سهلا على الإطلاق، لكن لن أنساك أبدا. ناضلت كثيرا، وتحليت بالقوة، كنت نموذجا للجميع. وداعا يا صغيري. فلترقد روحك بسلام، سأفتقدك"، مرفقا بهذه التدوينة عدة صور لدودين.





كان اللاعب الشاب قد شخصت إصابته بالسرطان في 2015 وحينما كان عمره 11 عاما فقط، لكنه عاد في يناير 2019 إلى الملاعب مع فريق تحت 15 عاما حيث خاض مباراة أمام بولونيا.



