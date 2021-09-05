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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:08 م
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات مصر.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.