تراجع أرباح " الأسكندرية للأدوية" بنسبة 31.2% خلال عام 2020-2021

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن القوائم المالية ، خلال العام المالي 2020-2021، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحها بنسبة 31.2 % علي أساس سنوي.





وأوضحت الشؤكة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها قد حققت أرباحاً بلغت 116.99 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.









وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.



