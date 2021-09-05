Advertisements

تراجع أرباح " الأسكندرية للأدوية" بنسبة 31.2% خلال عام 2020-2021

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:07 م
الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
نيفين سمير
أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن القوائم المالية ، خلال العام المالي 2020-2021، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحها بنسبة 31.2 % علي أساس سنوي.

وأوضحت الشؤكة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها قد حققت أرباحاً بلغت 116.99 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.


 
وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أخبار تهمك

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعة

وفاة نجم برنامج سوبر ستار محمد لافي

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - عبد الله السعيد يتخذ قرارًا من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يفجر مفاجآت في كواليس أزمته مع رئيس اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض الخطيب لحادث سير

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

09:31 ص

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

02:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements