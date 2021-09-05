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لاعبوا الناشئين لدراجات المضمار في ضيافة الأهرامات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، حكام ولاعبي فرق دول روسيا وهولندا وفرنسا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستقبل الوفد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع و تمثال أبو الهول.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث و والفعاليات الهامة و البطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة أهرامات الجيزة.
ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي أُقيمت خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الماضي حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها.

هذا بالإضافة الى أنه بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية خلال شهر فبراير الماضي، استضافت منطقة الأهرامات نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وكل الأعضاء المشاركين في منافسات البطولة، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

كما قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم.

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