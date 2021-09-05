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الخارجية الإيطالية: روما ستنقل سفارتها لدى أفغانستان إلى قطر

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن روما ستنقل سفارتها لدى أفغانستان إلى قطر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية اليوم الأحد.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                       

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

           

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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