حقيقة طلب نجم الأهلي الرحيل

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رغبة عمار حمدي في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونفى المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي ، ما تردد حول رغبة عمار في مغادرة صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الجاري، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع الثنائي الأفريقي ميكيسون وبيرسي تاو لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل.





وأكد المصدر، على رغبة وإصرار عمار على تحقيق البطولات مع الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، مضيفا أن أقصى طموح اللاعب فب الوقت الحالي هو التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للأهلي.





ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.



