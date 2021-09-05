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السودان يضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم عبر طائرة قادمة من أديس أبابا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:34 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات

ضبطت السلطات السودانية، اليوم الأحد، شحنة أسلحة بمطار الخرطوم عبر طائرة قادمة من أديس أبابا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

رد الجيش السوداني على الاتهامات التي ادعتها السلطات الإثيوبية، بتورط الخرطوم في الهجوم على سد النهضة الذي نفذته جبهة تحرير تيجراي.

 

وقال الجيش السوداني: "ندعو النظام الإثيوبي لحل مشاكله بعيدا عن السودان، والتصريحات الإثيوبية تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام".

 

وتابع أن النظام الإثيوبي يعيش واقعا صعبا بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه، مشددًا على أن اتهام السودان بدعم مجموعة مسلحة حاولت تخريب سد النهضة لا أساس له من الصحة.

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