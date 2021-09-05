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الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 03:59 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
اتفق مجلسا الزمالك وبيراميدز، على إبرام صفقة تبادلية بين الفريقين، خلال الأيام المقبلة، حيث يرغب الفارس الأبيض في الحصول على خدمات عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، وعماد نبيل دونجا.

بينما طلب بيراميدز الحصول على خدمات أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأيضا الحصول على حارس مرمى، لكن مسئولى القلعة البيضاء، رفضوا التفريط في خدمات محمد أبو جبل، أو محمد صبحي، وبات محمد عواد هو الأقرب للرحيل إلى صفوف بيراميدز.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، حصلت على توقيع الثنائي عماد نبيل دونجا، أحمد أيمن منصور، لمدة 3 مواسم مقبلة للزمالك، ويتبقي إنهاء المفاوضات مع مسئولي بيراميدز من أجل الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي.

واتفق أحمد أيمن منصور، ودونجا مع مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على، في حالة فشل المفاوضات مع بيراميدز، عدم إظهار هذه العقود، من أجل عدم تعريضهم للإيقاف والغرامات.

كما أصبح عبد الله السعيد، على بعد خطوة من الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، بعدما أبلغ مجلس إدارة بيراميدز خلال الساعات الماضية، برغبته القاطعة، في الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال المركاتو الصيفي، وتواصل اللاعب بشكل مباشر مع مسئولي القلعة البيضاء، وأبدي رغبته الشديدة في الانضمام للفارس الأبيض.

الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد بيراميدز احمد ايمن منصور

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