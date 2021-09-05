مدرب هولندا يتوعد تركيا في تصفيات المونديال

يأمل لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا أن يمنح الفوز الساحق على الجبل الأسود (مونتنيجرو) بأربعة أهداف دون رد، فريقه جرعة مضاعفة من الثقة قبل المواجهة الحاسمة أمام تركيا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر .2022





وبعد التعادل مع النرويج بهدف لمثله في المباراة الأولى خلال الولاية التدريبية الثالثة لفان جال، نجحت الطواحين في اكتساح مونتنيجرو برباعية مساء السبت في التصفيات الأوروبية.





وقال فان جال لشبكة "ان او اس"، "بدأنا بشكل سيء للغاية لكن في النهاية كنا أكثر حذرا من المواجهة أمام النرويج".





وأضاف "أمام النرويج بدأنا بشكل جيد لكننا لم نكن جيدين طوال المباراة".





وأشار "توجب علينا الفوز ، إن لم نفز كنا سنهدر هدفنا ، أعتقد أن هذا الفوز يجلب معه بعض الضغوط".





وأكد "تحكمنا تماما في مباراة مونتنيجرو ، الفترة التي قضيناها معا قصيرة ولازال علينا التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل".





وختم بالقول "لكن إذا تمكنت من الفوز على فريق يلعب بمثل هذا الأداء الدفاعي، برباعية نظيفة فهذا يعطيك دفعة للمباراة التالية".



