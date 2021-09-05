هنادي مهنا وهاجر أحمد يقدمان حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

تقدم الفنانة هنادي مهنا والفنانة هاجر أحمد حكاية جديدة بعنوان "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"تدور أحداث الحكاية في إطار تشويقى إجتماعي عن الزواج.



وتعاقدت المخرجة ياسمين أحمد علي إخراج هذة الحكاية.



يذكر أن "إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.



ويعرض الان للفنانة هنادي مهنا حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا وإيمان سلامة ورضوي جودة وغيرهم من النجوم.