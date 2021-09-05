استجابت لـ 653 حالة خلال شهر.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بـ"الوزراء"

يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، التي لا تدخر جهدا من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يمكنها من تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، على اختلاف شرائحهم وفئاتهم، وخصوصا فئة محدودي الدخل، الذين لا يجدون ملجأ إلا في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظرا لارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، وعدم قدرتهم على الوفاء بتلك المصروفات.



ولعل خير دليل على اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بتطوير المنظومة بشكل عام، من خلال تطوير المستشفيات القائمة، والتوسع في إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، لخدمة المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتدشين عدد من القوافل لخدمة أهالي تلك المناطق وتوقيع الكشف عليهم وعلاجهم بالمجان، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب مبادرة "100 مليون صحة" التي استهدفت الكشف على جميع المصريين، وما تلاها وتفرع عنها من مبادرات صحية أخرى.



كما يتجلى اهتمام الرئيس بصحة المصريين، من خلال متابعته لبعض الحالات التي تحتاج إلى تدخلات إنسانية لإنقاذها، والتوجيه بعلاجها على نفقة الدولة، في تحركات تأتي متماشية مع توجهات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في العنصر البشري، في مختلف المجالات، وخصوصا المجال الطبي والصحي.



وعلى خطى الرئيس، تسير الحكومة، فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية، والاستجابة لبعض الحالات المرضية، التي يتم رصدها عبر مختلف الوسائل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر أغسطس الماضي.



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2021، والذي جاء على النحو التالي:



- الاستجابة لـ653 حالة، تم رصدها بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.



- استصدار 189 قرار علاج على نفقة الدولة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



- إجراء 217 عملية جراحية.



- إصدار 13 قرارًا يتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.



- إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ89 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"



- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ33 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالي 69 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة.



- رصد 7 منشورات كاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بالطرق القانونية.