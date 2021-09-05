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موانيء بورسعيد تتداول 28 سفينة حاويات وبضائع .وتفريغ 3316 طن رخام

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة ، موضحة أنه تم تفريغ 3 آلاف و 316 طن رخام بموانيء بورسعيد .

وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات ، وغادرته 5 ، وتتوجد على الأرصفة 6 سفن أخرى ،ومن المنتظر وصول 3.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ترفع علم توجو ; لتفريغ 3316 طن رخام ، وغادرته سفينة حاويات ، وتوجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وأكدت أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانيء ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات التفريغ على الأرصفة.

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