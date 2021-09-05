انتهاء اختبارات كشف الرعاية الصحية للمتقدمين لمعاهد التمريض ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الانتهاء من اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات الجُدد المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض "معهد رعاية المبرة الفني للتمريض، معهد رعاية السلام الفني للتمريض" بنظام الخمس سنوات، والتابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد عن العام الدراسي 2022/2021.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أنه ترأس لجنة اختبارت كشف الهيئة الخاص بالطلاب والطالبات الجُدد المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض ببورسعيد، الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، كما ضمت اللجنة الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور حسن الإسناوي، مدير مستشفى السلام بورسعيد، والدكتور محمد الكيكي، مدير مستشفى المبرة، وكلًا من مسئولي التمريض والتعليم الفني بالهيئة والفرع ببورسعيد.



وأكدت الهيئة، أنه يتم القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية في معاهد رعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022/2021، مشيرة إلى أنه يخضع المتقدمين لمجموعة من اختبارات التمريض بعد الحصول على الشهادة الإعدادية والتي يعد اجتيازها شرطًا للقبول في معاهد التمريض.



وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن اختبارات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، تشمل أولًا اجتياز اختبار القدرات سواء تحريريًا أو شفهيًا "لغة إنجليزية، لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي"، يليه اختبار كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات "الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، وغيرها من اختبارات القدرات"، ثم الكشف الطبي والذي يشمل" كشف نظر، كشف باطني، كشف لياقة طبية للوظيفية"، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.



وأضافت، أنه يشهد العام الدراسي 2022/2021 قبول أول دفعة من الطلاب البنين بالمعاهد الفنية للتمريض في محافظة بورسعيد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 30 عامًا واقتصار المعاهد طوال هذه الفترة على الدراسة للطالبات فقط، لافتة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بلغ هذا العام 455 طالبا وطالبة، وأنه سيتم قبول 145 طالبا وطالبة منهم للعام الدراسي 2022/2021 بعد النجاح في جميع الاختبارات سالفة الذكر وطبقًا لأعلى المجاميع، منهم (80) طالبا وطالبة للدراسة بمعهد رعاية السلام الفني للتمريض، و(65) بمعهد رعاية المبرة الفني للتمريض.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاهتمام بمنظومة التمريض باعتبارها أحد الركائز الأساسية في نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التي ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات التدريبية للأجانب لنقل الخبرات إلى الطواقم التمريضية بالمنشآت، وكذلك استحداث زي جديد للتمريض بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.



وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني، ومنها موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري، والذي وافق يوم 30 أغسطس الماضي، على إنشاء معهد رعاية النموذجي للتمريض بحي بورفؤاد في محافظة بورسعيد، لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية وتغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية للهيئة بالمحافظة، مؤكدًا دعم كل السبل لتوفير تعليم وتدريب طبي متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميًا.



