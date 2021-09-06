Advertisements

الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الطقس طوال أيام الأسبوع

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
تواصل درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، حالة الاستقرار، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة.

وأكد الهيئة في بيان، استقرار درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 33 إلى 34 درجة بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد 40 إلى 43 درجة.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تستمر هذه الأجواء لمدة أسبوع، قبل أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الاثنين، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، وحتى يوم السبت 11 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.

وتكون حالة الطقس من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح)، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح والضبعة)، على فترات متقطعة.

يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح، والضبعة)، على فترات متقطعة.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.

يوم السبت 11 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.


أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 88% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 25% إلى 30%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة خبراء الأرصاد حالة الطقس النشرة الجوية الأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة

أخبار تهمك

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

بعد رحيل ميسي.. تعرف على قيمة أجور لاعبي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مختار مختار يفتح النار على حسام البدري

منذ ساعة و 19 دقيقة

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لضم ساحر الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفض ضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

ميدو ينتقد أداء منتخب مصر ويطالب بإقالة البدري

منذ أقل من ساعة

343 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تصل لـ43.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

تحذير جديد من موجة حارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في يوم عرفة

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

"انخفاض درجات الحرارة".. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

انخفاض درجات الحرارة مستمر.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. رد فعل ناري من مصطفى محمد ضد حسام البدري بعد هدفه في الجابون (فيديو)

خاص وعاجل.. إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

12:54 ص

عاجل- الكشف عن سبب توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم

09:49 م

شاهد لحظة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم (فيديو)

10:04 م

أول تعليق من إبراهيم عيسى على أزمته مع النادي الأهلي

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements