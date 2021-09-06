الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الطقس طوال أيام الأسبوع





وأكد الهيئة في بيان، استقرار درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 33 إلى 34 درجة بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد 40 إلى 43 درجة.



وتكون حالة الطقس من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:





يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:





يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:





يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:





يوم السبت 11 سبتمبر 2021:





تواصل درجات الحرارة خلال الأيام الجارية، حالة الاستقرار، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة.ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تستمر هذه الأجواء لمدة أسبوع، قبل أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الاثنين، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، وحتى يوم السبت 11 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح)، على فترات متقطعة.- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح والضبعة)، على فترات متقطعة.- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، ومطروح، والضبعة)، على فترات متقطعة.ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة.- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 88%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 88% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 25% إلى 30%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.