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لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تقرر بدء تطعيم الطلاب السبت القادم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:10 م
محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
محمود الجلاد
ترأس الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اجتماع لجنة الأزمات بجامعة الأزهر لمناقشة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد.

تطيعم الطلاب بلقاح كورونا 
وخلال الاجتماع ناشدت اللجنة، بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتا انه تقرر بدء حملات التطعيم بداية من يوم السبت القادم 11سبتمبر 2021م بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أيمن السعيد مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، والدكتورة سحر يونس مدير عام الإدارة الطبية لفرع البنات بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى أبو العنين رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجه بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جامعة الأزهر 
وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أنه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.
 
وبالنسبة لفرع البنات فقد تقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

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لقاح كورونا لجنة الأزمات جامعة الأزهر تطعيم الطلاب الإدارة المركزية

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