برلمانية: الرئيس السيسي أعاد لمصر ثقلها ومكانتها





مصر وقبرص

وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر وقبرص يربطهما علاقات تاريخية راسخة، وزيادة التقارب بين البلدين الصديقين يعزز آليات التعاون المشترك في كافة المجالات.



توصيات القمة الثلاثية

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتوصيات القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، من خلال البيان الذي صدر في ختام القمة الثلاثية، وتأكيد مصر والأردن على دعم القضية الفلسطينية.



وأوضحت النائبة، أن دعم مصر لفلسطين دائم، ولن تتخلى عن شقيقتها أبدا، لتحقيق كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأكدت أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تلعب دورا محوريا هاما في المنطقة، بعد أن أعاد إليها الرئيس ثقلها ومكانتها المعروفة، وباتت كلمتها مسموعة في كافة القضايا والملفات الهامة.

ثمنت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره نيكوس انستاسيادس، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.