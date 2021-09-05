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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 6 سبتمبر إلى يوم السبت 11 سبتمبر، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتد علي كافة انحاء البلاد ليلا.

أمطار على هذه المناطق خلال الأسبوع المقبل
وتشهد البلاد يوم الثلاثاء المقبل فرص سقوط أمطار خفيفة (30%) تقريبا على السواحل الشمالية الغربية (مرسي مطروح-السلوم) علي فترات متقطعة، أما يوم الأربعاء المقبل يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة (40%) تقريبا على السواحل الشمالية الغربية (مرسي مطروح-السلوم-الضبعة) على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد يوم الخميس المقبل سقوط أمطار خفيفة (40%) تقريبا على السواحل الشمالية الغربية (مرسي مطروح- السلوم- الضبعة) على فترات متقطعة.

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد أمطار

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