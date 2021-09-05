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برلماني: صندوق تحيا مصر مظلة حماية اجتماعية للمصريين

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية «أبواب الخير» بالعاصمة الإدارية الجديدة، واهتمامه بتوسيع دائرة العمل الاجتماعي والتكافلي والموارد التي تعزز من فرص زيادة أموال صندوق "تحيا مصر"، والذي انعكس بالإيجاب من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التي ساهمت في تحسين معيشة ملايين المواطنين.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن "تحيا مصر" استطاع في فترات زمنية قياسية تحقيق العديد من الإنجازات والأهداف التي أنشيء من أجلها وتحاول الدولة والقيادة السياسية تطويره وتعظيم الاستفادة منه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصندوق أصبح يمثل مظلة حماية اجتماعية لملايين المصريين، وظهرت نتائجه الإيجابية في العديد من ملفات الرعاية الصحية وعلاج مرضى الضمور العضلي، والقضاء على العشوائيات وإنشاء مجتمعات حضارية جديدة مثل الأسمرات وبشاير الخير وتل العقارب وغيرها.

وأشار القيادى الوفدى، إلى أن الصندوق كان مشرفا على العديد من المبادرات الاجتماعية الأخرى التي دعت إلى حماية الأطفال بلا مأوى، وكذلك مبادرة «مصر بلا غارمين»، والمساهمة في التصدي للأزمات والكوراث، لا سيما في ظل مواجهة الدولة المصرية لجائحة فيروس كورونا، كما كان لها دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي وساهمت في العديد من الملفات الأخرى كملف التعليم وغيره.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين وأهمها تشجيعهم على دعم العمل الخيري وطمأنة كافة المواطنين أن هناك إشراف ورقابة صارمة على موارد صندوق تحيا مصر، ووجود العديد من الدراسات التي تسعى دائما لتحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة واستفادة فئات مختلفة من مشروعات الصندوق.
 
وطالب الجميع بضرورة الاستجابه لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والمحافظة على ارتداء الكمامات وعدم التهاون، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.

الكلمات المفتاحية

مصر صندوق تحيا مصر الرعاية الصحي

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