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هيئة الدواء تحذر من الاستخدام الموضعي للكورتيزون ومشتقاته.. اعرف السبب

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة توخي الحذر عند استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.
 
هيئة الدواء المصرية
وقالت الهيئة إن أغلب هذه الأدوية تستخدم فقط إذا أوصى بها طبيب الأطفال أو طبيب الأمراض الجلدية بها ولمدة محددة، وأضافت أن استخدام الستيرويدات القوية ممنوع للأطفال أقل من سنة.
 
علاج الطفح الجلدي
وأضافت الهيئة أنه يمكن علاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض والتخلص منه بسهولة من خلال اتباع الأم نصائح العناية المنزلية للطفل، أهمها الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة، تهوية هذه المنطقة قدر المستطاع، واستخدام الكريمات والمراهم التي يمكن استخدامها دون وصفة طبية والتي تلطف وتحمي بشرة الطفل، واستحمام الطفل يوميا، كذلك يمكن استشارة الصيدلي لوصف أحد الكريمات أو المراهم التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، وفي حالة عدم التحسن يجب استشارة الطبيب.

الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء الكورتيزون الجلد الأطفال

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