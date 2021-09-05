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تعرف على القائمة الأولى لـ «منتخب السويس » استعدادا لمنافسات القسم الثاني
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:24 م
محمود ابو الليل
اختار سعد فاروق المدير الفنى لفريق منتخب السويس 9 لاعبين، تم قيدهم في القائمة الأولى، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني موسم 2022/2021.
وشملن قائمة اللاعبين القدامى كلا من: نادر عاطف حارس مرمى، أحمد فتحى ، أحمد زغلول ، محمد علاء هيكل ، مصطفي حافظ ، ابراهيم عوض ، يوسف محمد، اسلام اسامه، محمد كريسبو.
يذكر أن منتخب السويس حاليا داخل معسكر مغلق بمدينة الاسكندرية للوقوف على لاعبي القائمة الثانية ويخوض خلال المعسكر اربع من المباريات ودية.