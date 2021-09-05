Advertisements

محافظ أسوان يوجه رئيس "مياه الشرب" بسرعة الانتهاء من الإحلال والتجديد

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد العميد مهندس يحيى أبو زيد، بسرعة الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا سرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية، مع وضع الحلول الجذرية للبؤر الساخنة.

توجيهات محافظ أسوان 
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بمشروعات إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والسماد، بالإضافة إلى شوارع وسط المدينة من أجل القضاء على مشاكل الكسورات والطفح التي تؤرق قطاع عريض من مواطني مدينة أسوان وتسبب لهم معاناة لما يترتب عليها من قطع للمياه،

التعامل السريع مع الشكاوى
كما وجه اللواء أشرف عطية بالتعامل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية والإلتحام المباشر مع المواطنين، والعمل على تفعيل الخط الساخن للشكاوى، مع وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة المتعلقة بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ولاسيما في البؤر الساخنة والتي تستهدفها المشروعات الحالية،


وأكد المحافظ على أهمية الإسراع أيضًا في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " وذلك وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لتحقيق المردود الإيجابى منها على المواطن الأسواني، ومن جانبه عرض العميد مهندس يحيى أبو زيد رؤيته التنفيذية على محافظ أسوان،


وأشار إلى حرصه على التواصل الفعال والإيجابى مع مختلف الشكاوى والسعى الدؤوب لوضع الحلول المناسبة لها، وأشار يحيى أبو زيد بأنه سيعمل بروح الفريق والتعاون مع كافة العاملين بالشركة في تلافى أى قصور أو سلبيات، بجانب الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل توفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحى آمن.

الكلمات المفتاحية

مياه الشرب محافظ أسوان أشرف عطيه أسوان

أخبار تهمك

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ 39 دقيقة

حقيقة طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بديل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 17 ساعة

والدة ضحية الخانكة: أستغيث بالسيسي.. أسرة القاتل تهددني بنسيبهم البرلماني (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوافق على الاعتمادات المالية لأسوان بشأن منظومة الصرف

اعتماد 44 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بأسوان

محافظ أسوان: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

جولة مفاجئة لمحافظ أسوان على مكاتب البريد لمتابعة صرف المعاشات

تدشين سيارات ومعدات جديدة بـ20 مليون جنيه لشركة مياه الشرب في أسوان

محافظ اسوان : حلول جذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية وخاصة الصرف الصحى ومياه الشرب بعيداً عن المسكنات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

03:59 م

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements