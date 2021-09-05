محافظ أسوان يوجه رئيس "مياه الشرب" بسرعة الانتهاء من الإحلال والتجديد

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد العميد مهندس يحيى أبو زيد، بسرعة الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا سرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية، مع وضع الحلول الجذرية للبؤر الساخنة.



توجيهات محافظ أسوان

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بمشروعات إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والسماد، بالإضافة إلى شوارع وسط المدينة من أجل القضاء على مشاكل الكسورات والطفح التي تؤرق قطاع عريض من مواطني مدينة أسوان وتسبب لهم معاناة لما يترتب عليها من قطع للمياه،



التعامل السريع مع الشكاوى

كما وجه اللواء أشرف عطية بالتعامل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية والإلتحام المباشر مع المواطنين، والعمل على تفعيل الخط الساخن للشكاوى، مع وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة المتعلقة بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ولاسيما في البؤر الساخنة والتي تستهدفها المشروعات الحالية،





وأكد المحافظ على أهمية الإسراع أيضًا في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " وذلك وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لتحقيق المردود الإيجابى منها على المواطن الأسواني، ومن جانبه عرض العميد مهندس يحيى أبو زيد رؤيته التنفيذية على محافظ أسوان،





وأشار إلى حرصه على التواصل الفعال والإيجابى مع مختلف الشكاوى والسعى الدؤوب لوضع الحلول المناسبة لها، وأشار يحيى أبو زيد بأنه سيعمل بروح الفريق والتعاون مع كافة العاملين بالشركة في تلافى أى قصور أو سلبيات، بجانب الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من أجل توفير كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحى آمن.



