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الرجاء المطروحي يحصل علي توقيع حارس الاوليمبي السابق

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


واصل نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد بالحصول علي توقيع هاني جمال حارس الاوليمبي السابق لتدعيم مركز حراسة مرمي الفريق.


وسبق للفريق المطروحي تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات حيث نجح في التعاقد مع كل: أحمد مانجا لاعب منيه سمنود، وإسلام عاشور لاعب مصري السلوم، وزياد الصاعقة لاعب سبورتنج، وعبد الله عطيه لاعب مياة البحيرة، ومحمد نصر لاعب البنك الأهلي، وأسامة الجدع لاعب دكرنس، وجمال اللبان لاعب ميجا سبورت، ومحمد أحمد لاعب ميجا سبورت، محمد بيبو لاعب كوكاكولا، وهشام سعودي لاعب الشمس، ومحمد جمال رحمي لاعب فلسطين الفلسطيني، وعبد الفتاح معدول لاعب فاركو، ومحمد أحمد لاعب سيراميكا، محمد هشام" مامو لاعب الإتحاد السكندري، ومحمود قرني لاعب الجيش، وسيرجي أباكا، ومحمود كابونجا لاعب بني سويف، وعبد الرحمن أسامة، ومعاذ خليفه لاعب شباب الضبعة.

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