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هل لقاح الإنفلونزا يحمي من كورونا؟.. خبير أمصال يوضح (فيديو)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى محمدي، خبير اللقاحات والأمصال واستشاري الباطنة، إن لقاح الإنفلونزا يحقق نسبة كبيرة من الحماية من الإنفلونزا التي تنتشر خلال فصل الشتاء، وهذا اللقاح اكتسب أهمية مع انتشار فيروس كورونا؛ لكون كل منهما يسببه فيروسات ويكون بينهما أعراض متداخلة ومتشابهة.

وأضاف "محمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن لقاح الإنفلونزا يستهدف صغار السن أقل من 5 سنوات، وكبار السن أعلى من 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسكر والكلي والكبد والسيدات الحوامل ومقدمي الخدمات الصحية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن لقاح الأنفلونزا يقي فقط من الإصابة بالأنفلونزا وليس له دخل بكورونا ولا يغني عن لقاح كورونا.

وتابع خبير اللقاحات والأمصال واستشاري الباطنة، أن التوصيات العالمية وخاصة الصادرة من منظمات الصحة العالمية توصي بضرورة تناول اللقاحين معًا حال أتاحت الظروف ذلك، مشددًا على أنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا، ولكن لا بد أن يكون هناك فاصل زمني أسبوعين على الأقل بين تناول اللقاحين.

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