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استادات توقع عقد رعاية البطلة العالمية فريال أشرف وتأسيس أكاديمية بإسمها في فروع سيتى كلوب.. صور

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وقعت شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيرى، عقد رعاية البطلة المصرية العالمية فريال أشرف صاحبة إنجاز الحصول على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

كما وقعت شركة استادات بروتوكول مع البطلة فريال أشرف، لتأسيس أكاديمية بإسمها فى مختلف أندية سيتى كلوب بمحافظات الجمهورية، على أن تقوم البطلة العالمية بالإشراف عليها لإعداد أبطال أولمبيين في لعبة الكاراتيه، باعتبارها أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.

من جانبه، أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة و العضو المنتدب لشركة استادات الوطنية، أن قرار رعاية شركة استادات للبطلة فريال أشرف وتأسيس أكاديمية بإسمها في فروع أندية سيتى كلوب يأتي في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية 2030 لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الرياضات تزامناً مع تطوير المنشآت الرياضية لتقديم افضل خدمة رياضية و اجتماعية و ترفيهية في محافظات مصر، مشددا على أن مجلس ادارة شركة استادات لن يقف دوره عند النشاط الرياضي للأعضاء، بل سيمتد دوره إلي حدود أبعد من ذلك مثل اكتشاف المواهب ورعايتها في مختلف اللعبات.

أضاف المهندس سيف الوزيرى أن أندية سيتى كلوب تضم أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

تابع الوزيرى أن شركة استادات الوطنية معنية ببناء وتطوير الإنسان جنبا إلى جنب مع تطوير المنشآت الرياضية وتأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.

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