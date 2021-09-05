ختام فاعليات مشروع مودة القومي بجامعة أسوان (صور)



ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري على كافة الأصعدة مع زيادة الوعي الأسري والثقافي لدى طلاب الجامعة.



وتقدم أحمد محمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع مودة بالوزارة بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة على حسن الاستقبال والضيافة والتعاون في تنفيذ الرؤية السياسية للبلاد لتدشين وتنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من نسبة الطلاق (مشروع مودة) وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بشأن تنفيذ برنامج مودة على طلاب الجامعات.

وعلي هامش ختام فاعليات مشروع مودة القومي تم توزيع شهادات التقدير وميداليات الجامعة علي المشاركين بالمشروع.

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان على أهمية تنفيذ رؤية وآليات مشروع مودة القومي والذي يأتي في إطار المشروع القومي الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال ختام فاعليات مشروع مودة القومي الذي أقيم على مدار يومين بالحرم الجامعي صحاري من 4 حتى 5 سبتمبر الجاري لعام 2021 والذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر السادس للشباب عام 2018 والذي يستهدف الحد من نسبة الطلاق في مصر من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وحديثي الزواج.وأضاف الدكتور أيمن عثمان القائم باعمال رئيس الجامعة أن مشروع مودة القومي يعمل من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية.