Advertisements

"الإسكندرية للحاويات" توقع عقد اتقاق مع شركة خطوط ملاحية عالمية

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
شهد اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، توقيع عقد اتفاق مدته عامان بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة CMA CGM الفرنسية العالمية للخطوط الملاحية، والتي تعد من أكبر الخطوط المتعاملة مع الشركة من حيث حجم التداول.
وقع الاتفاق كلًا من اللواء ياسر هيكل العضو المنتدب الجديد لشركة الإسكندرية للحاويات، والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي لشركة CMA CGM في مصر.

يأتي هذا التوقيع في إطار رؤية استراتيجية على مختلف المحاور تمكن شركة الإسكندرية للحاويات من الحفاظ على العملاء الحاليين ومحاولة جذب عملاء جدد.

وبموجب هذا العقد ترسو سفن الخط الملاحي CMA CGM على أرصفة المحطات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناءي الإسكندرية والداخلية، لإجراء أعمال الشحن والتفريغ وتداول الحاويات.

كما يؤكد هذا التوقيع حرص الشركة الدائم على الاستجابة لمطالب الخطوط كبيرة الحجم والتي تتركز في معدلات الاَداء المرتفعة وتقديم خدمة مميزة بأسعار تنافسية، هذا إلى جانب التحديث المستمر لمعدات الشركة والاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة TOS في إدارة وتشغيل السفن والساحات والبوابات، ونظام ERP لإدارة موارد الشركة وإتمام عملية التحويل الرقمي .

يشار إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تعد أولى شركات القابضة للنقل البحري والبري في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني مع العملاء وجميع الجهات الحكومية .

أخبار تهمك

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقيب العلاج الطبيعي يكشف حالة الفنانة "ساندي" بعد أزمة "الطقطقة" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ 43 دقيقة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بديل الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

والدة ضحية الخانكة: أستغيث بالسيسي.. أسرة القاتل تهددني بنسيبهم البرلماني (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شيكابالا يبكي على الهواء مع عمرو أديب

منذ حوالي 17 ساعة

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 8 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

03:59 م

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

12:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements