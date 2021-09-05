"الري": تنفيذ 7 إزالات للتعديات بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالدقهلية اليوم، من تنفيذ 7 إزالات للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة بمختلف مراكز المحافظة، موكدة أنه بذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63787 إزالة.



جهود إزالة كافة أشكال التعديات

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.



التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.



وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدٍ أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".



حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، والتي تهدف إلى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات على نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

